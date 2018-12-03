В Брянске с почестями захоронили бойца времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-03T17:23:16+03:00

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3 декабря в Брянске с воинскими почестями захоронили останки участника Великой Отечественной войны -командира стрелкового взвода 711 мотострелкового полка Петра Захаренкова. Этот день выбрали не случайно. 3 декабря в стране отмечают День неизвестного солдата.

Уроженец деревни Машино Должанского района Орловской области Петр Захаренков пропал без вести в 1941 году, когда вместе со своим взводом прикрывал подступы к Киеву.

В августе этого года киевские поисковики нашли останки бойца в районе города Малин Житомирской области. По солдатскому медальону удалось установить личность погибшего. Им оказался лейтенант Петр Захаренков.

Личные вещи бойца, как рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации, передали его родным из Брянска. Петр Захаренко был посмертно награжден медалью «Шагнувши в бессмертие». Награду вручили дочери лейтенанта Алле Бахановой.

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