В Брянской области отметят 215-летие со дня рождения Федора Тютчева

СЕГОДНЯ 16:09 2018-12-03T16:09:55+03:00

На железнодорожной станции в Жуковке откроется музейная комната поэта

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В Брянской области в среду, 5 декабря, отметят 215-летие со дня рождения Федора Тютчева. К нам приедет делегация Министерства иностранных дел России, в том числе вдова российского посла Андрея Карлова, который трагически погиб в Турции.

В 11.00 в музее-заповеднике «Овстуг» представят специальный выпуск «Роман-газеты» «Тютчев в новом тысячелетии». В нем собрали публикации о нашем земляке его современников и новые исследования. Брянский композитор Владимир Дубинин исполнит произведения на стихи русских поэтов 19 века.

В 15.00 на железнодорожной станции в Жуковке откроют музейную комнату, посвященную Федору Тютчеву, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области.

На следующий день, 6 декабря, в 19.00 в концертном зале «Дружба» состоится концерт симфонического оркестра.

Делегация МИД встретится со студентами филологического факультета и факультета истории и международных отношений БГУ. Дипломаты побывают в исторических местах Брянщины, связанных с литературой.

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