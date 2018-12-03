Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по зарплатам

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-03T15:48:05+03:00

Больше трети брянцев получают меньше 15 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нашем регионе больше 100 тысяч рублей в месяц получают 0,69 процента работников

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Брянская область оказалась в хвосте очередного рейтинга по зарплатам. Наш регион занимает в списке 78 строчку. Рейтинг по количеству работников, получающих больше 100 тысяч рублей, составило агентство «Риа Рейтинг».

В Брянской области такую высокую зарплату получает 0,69 процентов работников. Похожая ситуация во многих регионах Центральной России. Кроме Москвы мало кто из жителей ЦФО может рассчитывать на высокую зарплату.

В Брянской области больше 35 процентов сотрудников получает меньше 15 тысяч рублей – чуть больше прожиточного минимума. Типичная брянская зарплата – это 12-29 тысяч рублей.

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