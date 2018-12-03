Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по зарплатам
Брянская область оказалась в хвосте очередного рейтинга по зарплатам. Наш регион занимает в списке 78 строчку. Рейтинг по количеству работников, получающих больше 100 тысяч рублей, составило агентство «Риа Рейтинг».
В Брянской области такую высокую зарплату получает 0,69 процентов работников. Похожая ситуация во многих регионах Центральной России. Кроме Москвы мало кто из жителей ЦФО может рассчитывать на высокую зарплату.
В Брянской области больше 35 процентов сотрудников получает меньше 15 тысяч рублей – чуть больше прожиточного минимума. Типичная брянская зарплата – это 12-29 тысяч рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».