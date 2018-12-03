2018-12-03T14:30:12+03:00
Происшествия

В Дятьковском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: есть пострадавший

Раненую женщину пришлось вызволять из искореженного автомобиля
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео Максима Зеричева.Фото: vk.com, кадр из видео Максима Зеричева.
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В Дятьковском районе столкнулись два легковых автомобиля. Сообщение об автоаварии у поворота на поселок Любохна поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.55 в понедельник, 3 декабря. На место выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

Пострадавшего в ДТП спасателям пришлось вырезать из искореженной машины.

Пользователи опубликовали видео с места автоаварии. По словам очевидцев, на трассе лоб в лоб столкнулись "семерка" и "двенадцатая". Спасатели вырезали из машины женщину, которая ехала на заднем сидении в "семерке".

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В Дятьковском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки.Автор видео: Максим Зеричев.

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