В Дятьковском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-03T14:30:12+03:00

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В Дятьковском районе столкнулись два легковых автомобиля. Сообщение об автоаварии у поворота на поселок Любохна поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.55 в понедельник, 3 декабря. На место выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

Пострадавшего в ДТП спасателям пришлось вырезать из искореженной машины.

Пользователи опубликовали видео с места автоаварии. По словам очевидцев, на трассе лоб в лоб столкнулись "семерка" и "двенадцатая". Спасатели вырезали из машины женщину, которая ехала на заднем сидении в "семерке".

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