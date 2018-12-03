Мэрия: Канализационный коллектор в Фокинском районе Брянска ремонтируют на двухметровой глубине
Проспект Московский в Фокинском районе Брянска залило из-за прорыва напорного канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Трубу прорвало на глубине двух метров в районе путепровода через железную дорогу. Коммунальная авария случилась около десяти часов утра в понедельник, 3 декабря. На место выехали аварийные бригады и руководитель горводоканала. Жителям пообещали, что работы не прекратят, пока прорыв не найдут и не отремонтируют.
Напомним, проспект Московский в Брянске залило зловонными водами с утра в понедельник. Авария принесла не мало бед местным жителям, которые вынуждены были по воде переходить проспект. И автомобилистам, машины которых на полколеса ехали в канализационных стоках.
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