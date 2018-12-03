2018-12-03T13:39:17+03:00
Общество

В Брянской области задержали контрабандистов с 30 тоннами черного лома

Водители планировали продать металл в России
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области задержали контрабандистов с 30 тоннами лома черного металла. Нарушителей поймали недалеко от государственной границы в Суражском районе.

- Пограничный наряд остановил колонну из трех грузовиков, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. – Машины ехали из Белоруссии в Россию. У водителей не оказалось сопроводительных документов на грузы.

Выяснилось, что автомобилисты планировали продать металл в России. Нарушителей и грузовики с ломом передали правоохранителям.

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