2018-12-03T12:49:39+03:00
Происшествия

В горящем доме в Брянской области погибли молодая мать и двое ее маленьких детей

Следователи завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В горящем доме в деревне Бохоричи в Почепском районе погибли молодая мать и ее двое маленьких детей. Пожар в частном доме на улице Колхозной случился рано утром в понедельник, 3 декабря. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.59. На место выехали две пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Когда спасатели прибыли, жилой дом полностью пылал. С огнем удалось справиться за 40 минут. При разборе завалов после пожара в доме нашли тела 21-летней женщины и двух мальчиков.

- Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двух и более лиц», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По одной из версий, пожар случился из-за неисправного печного отопления. Следователи проведут экспертизы, чтобы установить точные причины пожара и гибели людей.

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