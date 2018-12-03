В Брянске стартовала декада подписки на «Комсомолку» и «Брянские известия»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-03T12:20:31+03:00

В первую неделю на газеты можно подписаться по льготным ценам

Изменить размер текста: A A

В Брянске в понедельник, 3 декабря, стартовала декада подписки на следующий год. Льготную акцию для читателей подготовили «Комсомолка» и «Брянские известия». В первую неделю, с 3 по 10 декабря, на эти газеты можно будет подписаться по льготным ценам.

3 декабря на Главпочтамте проходит акция «День подписчика». Свежий выпуск «Комсомольской правды» в Брянске» и «Брянских известий» раздают бесплатно. Кроме льготных цен на подписку, читатели получают в подарок книгу из самых популярных коллекций «Комсомолки». Это и «Кухни народов мира», «Волшебные сказки для детей», «Моя любимая дача», «Юношеская библиотека», «Великие художники» и другие. (12+)

А среди тех, кто подпишется сразу на два издания минимум на полгода, разыграют ценные призы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».