2018-12-03T11:54:05+03:00
Происшествия

Житель Брянска отправил покупателю коробку с проводами вместо мобильного телефона

Молодого человека будут судить за мошенничество
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Потерпевший перевел пять тысяч рублей мошеннику.Потерпевший перевел пять тысяч рублей мошеннику.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

22-летнего жителя Брянска будут судить за мошенничество. Вместо оплаченного мобильного телефона молодой человек отправил покупателю коробку с проводами.

В полицию обратился 48-летний житель Самары. На одном из популярных интернет-сайтов мужчина нашел объявление о продаже мобильного телефона. С продавцом он сторговался на сумму пять тысяч рублей. И перевел деньги.

Через какое-то время он получил посылку. Но в коробке вместо телефона оказались провода и телефонные аксессуары.

Оперативники вычислили мошенника – им оказался житель Бежицкого района, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Сейчас ему предъявили обвинение. За мошенничество с использованием электронных средств платежа ему грозит до трех лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области отметят 215-летие со дня рождения Федора Тютчева
Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по зарплатам
Со следующего года в Брянской области увеличится пособие по безработице
Уволенным брянцам предпенсионного возраста будут платить по 11 тысяч рублей
В Дятьковском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: есть пострадавший
Мэрия: Канализационный коллектор в Фокинском районе Брянска ремонтируют на двухметровой глубине
В Брянской области задержали контрабандистов с 30 тоннами черного лома
В горящем доме в Брянской области погибли молодая мать и двое ее маленьких детей
В Брянске стартовала декада подписки на «Комсомолку» и «Брянские известия»
В Брянске вандалы разгромили новогоднюю арку желаний
В Брянске умерла пенсионерка, которая попала под машину в пятницу
В Фокинском районе Брянска прорвало канализацию
В Бежицком районе Брянска на горожанку напала собака
В Брянске потребовали установить пешеходные ограждения и оборудовать тротуары у школы в Фокинском районе
В Жуковке осудили пару наркоторговцев
В Брянске оштрафовали дрифтеров на парковке гипермаркета
Подробности ДТП на проспекте Московском в Брянске: травмы получила 42-летняя женщина
Под Брянском иномарка сбила 23-летнюю девушку
В Погарском районе открыли обновленный дом культуры
В Брянск с гастролями приедет костромской камерный драмтеатр
В Почепском районе открыли храм во имя князя Дмитрия Донского