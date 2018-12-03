Житель Брянска отправил покупателю коробку с проводами вместо мобильного телефона

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-03T11:54:05+03:00

Потерпевший перевел пять тысяч рублей мошеннику. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Молодого человека будут судить за мошенничество

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22-летнего жителя Брянска будут судить за мошенничество. Вместо оплаченного мобильного телефона молодой человек отправил покупателю коробку с проводами.

В полицию обратился 48-летний житель Самары. На одном из популярных интернет-сайтов мужчина нашел объявление о продаже мобильного телефона. С продавцом он сторговался на сумму пять тысяч рублей. И перевел деньги.

Через какое-то время он получил посылку. Но в коробке вместо телефона оказались провода и телефонные аксессуары.

Оперативники вычислили мошенника – им оказался житель Бежицкого района, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Сейчас ему предъявили обвинение. За мошенничество с использованием электронных средств платежа ему грозит до трех лет колонии.

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