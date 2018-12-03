В Брянске вандалы разгромили новогоднюю арку желаний
Ее отправили на восстановление
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске вандалы сломали новогоднюю арку желаний, которая стояла на площади Ленина.
Ее установили в пятницу,30 ноября,сотрудники дорожного управления.
- К большому сожалению, новая праздничная фотозона уже на следующий день пострадала от вандалов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Арку разломали на четыре части. В воскресенье ее демонтировали и отправили на восстановление.
В мэрии обратились к брянцам с просьбой уважать чужой труд.
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