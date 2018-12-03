В Брянске вандалы разгромили новогоднюю арку желаний

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-03T11:43:08+03:00

Ее отправили на восстановление

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В Брянске вандалы сломали новогоднюю арку желаний, которая стояла на площади Ленина.

Ее установили в пятницу,30 ноября,сотрудники дорожного управления.

- К большому сожалению, новая праздничная фотозона уже на следующий день пострадала от вандалов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Арку разломали на четыре части. В воскресенье ее демонтировали и отправили на восстановление.

В мэрии обратились к брянцам с просьбой уважать чужой труд.

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