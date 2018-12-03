2018-12-03T11:42:57+03:00
Происшествия

В Брянске умерла пенсионерка, которая попала под машину в пятницу

Женщина скончалась 1 декабря
Марина АНТОНОВА
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Водитель иномарки сбил женщину на "зебре".Водитель иномарки сбил женщину на "зебре".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске умерла 64-летняя пенсионерка, которая попала под машину в пятницу. Женщина скончалась от полученных травм в реанимации. Об этом медики сообщили в дежурную часть ГИБДД днем в субботу, 1 декабря.

Автоавария случилась в пятницу, 30 ноября, около семи часов утра возле дома №3 на улице Харьковской в Бежицком районе. 49-летний водитель автомобиля «Рено Символ» ехал со стороны улицы Комсомольской в сторону 22-го Съезда КПСС, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерку с тяжелыми травмами госпитализировали. К сожалению, медикам не удалось спасти ей жизнь.

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