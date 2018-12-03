СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-03T11:20:34+03:00

Местные жители промочили ноги по дороге на работу

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В Фокинском районе Брянска прорвало канализацию. Коммунальная авария случилась утром в понедельник, 3 декабря. Об этом рассказали читатели "Комсомольской правды" в Брянске".

Фото: Наталья Седнева.

Вода с удушающим запахом лилась по проспекту Московскому около двух часов. Судя по всему, прорыв произошел в районе путепровода. Вода дошла до Черного моста.

Фото: Наталья Седнева.

Местные жители не могли перейти проспект. После похода по огромным лужам, ноги промокали насквозь. А на улице минусовая температура. Многие опоздали на работу.

- Я вызвала такси, чтобы не промочить ноги и побыстрее уехать, - рассказывает жительница Фокинского района Брянска Наталья. - На моих глазах двое человек упали спиной в зловонную лужу. Прождала машину больше получаса.

Фото: Наталья Седнева.

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