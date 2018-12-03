В Фокинском районе Брянска прорвало канализацию
В Фокинском районе Брянска прорвало канализацию. Коммунальная авария случилась утром в понедельник, 3 декабря. Об этом рассказали читатели "Комсомольской правды" в Брянске".
Фото: Наталья Седнева.
Вода с удушающим запахом лилась по проспекту Московскому около двух часов. Судя по всему, прорыв произошел в районе путепровода. Вода дошла до Черного моста.
Фото: Наталья Седнева.
Местные жители не могли перейти проспект. После похода по огромным лужам, ноги промокали насквозь. А на улице минусовая температура. Многие опоздали на работу.
- Я вызвала такси, чтобы не промочить ноги и побыстрее уехать, - рассказывает жительница Фокинского района Брянска Наталья. - На моих глазах двое человек упали спиной в зловонную лужу. Прождала машину больше получаса.
Фото: Наталья Седнева.
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