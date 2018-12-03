В Брянске потребовали установить пешеходные ограждения и оборудовать тротуары у школы в Фокинском районе
В Брянске потребовали установить пешеходные ограждения и оборудовать тротуары у школы №41 в Фокинском районе. Безопасность дорожного движения у образовательного учреждения проверила прокуратура.
- Выяснилось, что ученики входят и выходят из школы прямо на пешеходный переход, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Тротуаров нет по обе стороны от ворот школы. Кроме того, нет знаков "Дети" вблизи перехода и искусственных неровностей на проезжей части.
Прокурор внес представление главе Брянской городской администрации, в котором потребовал эти нарушения исправить. Сейчас его рассматривают.
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