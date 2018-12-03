В Жуковке осудили пару наркоторговцев
В Жуковке за наркоторговлю осудили семейную пару.
55-летняя горожанка в июле прошлого года в огороде заметила дикорастущий мак. Об этом она рассказала своему 48-летнему супругу, который был в тюрьме.
По его просьбе она собрала и высушила мак. После освобождения мужчины из колонии парочка стала продавать маковую солому. Они "угощали" покупателей коноплей. Хозяин дома разрешал оставаться гостям с наркотиками у себя.
Суд приговорил жуковчанина к семи годам колонии особого режима. Его жена отправится в колонию общего режима на три года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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