В Брянске оштрафовали дрифтеров на парковке гипермаркета

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-03T08:40:27+03:00

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В Брянске в субботу, 1 декабря, вечером на парковке гипермаркета в Бежицком районе оштрафовали дрифтеров. Полицейские составили 10 административных протоколов. За саму опасную забаву штрафов не предусмотрено. Но некоторые автомобилисты управляли автомобилем с неисправностью, с непристегнутым ремнем безопасности, выключенными фарами, не включая поворотники при маневрировании. Другие в срок не заплатили штрафы.

За любителями опасной езды будут следить скрытые патрули, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. О нарушителях полицейским будут сообщать сотрудники гипермаркетов. В Госавтоинспекции напоминают, что такие забавы часто заканчиваются травмами, порой не совместимыми с жизнью.

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