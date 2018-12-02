Подробности ДТП на проспекте Московском в Брянске: травмы получила 42-летняя женщина

СЕГОДНЯ 21:29 2018-12-02T21:30:37+03:00

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В Брянске стали известны подробности ДТП на въезде в Фокинский район. В автоаварии, которая произошла 1 декабря на проспекте Московском, травмы получила 42-летняя женщина. Об этом рассказали медики, к которым пострадавшая с ушибом груди обратилась за помощью.

Пояснила, что была водителем автомобиля "Киа-Венга", в который врезался 22-летний водитель "Мазды RX-8".

- Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Там машина столкнулась с "Киа", а затем врезалась в БМВ X5.

Пострадавшей женщине медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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