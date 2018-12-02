Под Брянском иномарка сбила 23-летнюю девушку
У пострадавшей диагностировали ушибы ноги
Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября около 17.35 на 129-м километре автодороги «Орел-Смоленск».Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
На пешеходном переходе в Брянском районе водитель иномарки сбил 23-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября около 17.35 на 129-м километре автодороги «Орел-Смоленск», сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Под колеса 57-летнего водителя "Хендей-Соната" девушка попала, когда переходила дорогу. В ДТП она получила ушибы ноги. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».