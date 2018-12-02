2018-12-02T21:08:46+03:00
Происшествия

Под Брянском иномарка сбила 23-летнюю девушку

У пострадавшей диагностировали ушибы ноги
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября около 17.35 на 129-м километре автодороги «Орел-Смоленск».Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября около 17.35 на 129-м километре автодороги «Орел-Смоленск».Фото: Сергей ГАПОН
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На пешеходном переходе в Брянском районе водитель иномарки сбил 23-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября около 17.35 на 129-м километре автодороги «Орел-Смоленск», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Под колеса 57-летнего водителя "Хендей-Соната" девушка попала, когда переходила дорогу. В ДТП она получила ушибы ноги. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили домой.

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