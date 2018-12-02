2018-12-02T18:53:43+03:00
Звезды

В Брянск с гастролями приедет костромской камерный драмтеатр

Артисты дадут в нашем городе четыре спектакля
Мария Дедкова
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Костромской театр уже не первый раз приезжают в наш город.Костромской театр уже не первый раз приезжают в наш город.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянск с гастролями приедет камерный драматический театр под руководством Бориса Голодницкого из Костромы.

Гости уже не первый раз приезжают в наш город. Они были участниками фестиваля "Славянские театральные встречи" в 2016 и 2018 годах.

Костромской театр представят брянским зрителям четыре постановки. 3,4,5 декабря в 10.00 и 12.00 на сцене драмтеатра можно будет увидеть сказку «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». В 19.00 3 декабря взрослых зрителей ждет постановка «Осторожно женщины». 4 декабря в 19.00 - комедия «12 стульев». 5 декабря брянцам покажут еще одну комедию под названием «Ханума», сообщают на сайте брянского театра (6+).

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