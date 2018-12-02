Четыре брянских школьника отправятся на Кремлевскую елку
Они стали победителями конкурса новогодних рисунков
Еще четыре брянских школьника отправятся на Патриаршую елку.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области подвели итоги конкурса новогодних игрушек, который провела одна из политически партий. Свои работы представили больше 1,8 тысяч мальчишек и девчонок.
В итоге, победителями стали 326 ребят. Все они отправятся на премьеру спектакля в Брянском театре для детей и юношества.Еще четыре победителя поедут на Патриаршую елку, столько же школьников отправятся на Кремлевскую елку в Москву.
После окончания конкурса все игрушки передадут в детские дома Брянской области. Ими ребята украсят свои елки.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».