2018-12-02T14:16:11+03:00
Общество

Четыре брянских школьника отправятся на Кремлевскую елку

Они стали победителями конкурса новогодних рисунков
Мария Дедкова
Поделиться:
Еще четыре брянских школьника отправятся на Патриаршую елку.Еще четыре брянских школьника отправятся на Патриаршую елку.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области подвели итоги конкурса новогодних игрушек, который провела одна из политически партий. Свои работы представили больше 1,8 тысяч мальчишек и девчонок.

В итоге, победителями стали 326 ребят. Все они отправятся на премьеру спектакля в Брянском театре для детей и юношества.Еще четыре победителя поедут на Патриаршую елку, столько же школьников отправятся на Кремлевскую елку в Москву.

После окончания конкурса все игрушки передадут в детские дома Брянской области. Ими ребята украсят свои елки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Почепском районе открыли храм во имя князя Дмитрия Донского
Ночью на улице Дуки в Брянске дорогу не поделили два таксиста
Брянский тяжеловес Виталий Минаков в феврале сразится с Чейка Конго
Жительница Унечи спасла котенка, которого переехал автомобилист-живодер
Брянцы пожаловались на недостаток офтальмологического оборудования в больницах
Во время взрыва газа в частном доме в Брянской области пострадали двое детей
От продажи торговых мест под киоски бюджет Брянска получил 51 миллион рублей
Брянскому колледжу искусств подарили новый рояль
В Жирятино открыли обновленный дом культуры
В Брянске открыли движение на улице Карачижской
В Брянске на борьбу со снегом вышли больше 30 единиц техники
Главврач брянской горбольницы №1 ответил на обвинения в равнодушии к пьяному посетителю
Работы на проспекте Московском в Брянске завершат до 5 декабря
В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и устрицы сомнительного качества
В Брянске на въезде в Фокинский район произошло крупное ДТП
Учитель физики из Брянска прошла стажировку на Большом адронном коллайдере в Швейцарии
Четверо брянцев получили звание «Народный мастер области»
В Клинцах 39 сирот получили квартиры
В Брянске четверо подростков угнали автомобиль и пытались взломать киоск
С 1 по 3 декабря на дорогах в Брянской области пройдут массовые проверки водителей