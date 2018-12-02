Четыре брянских школьника отправятся на Кремлевскую елку

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-02T14:16:11+03:00

Еще четыре брянских школьника отправятся на Патриаршую елку. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянской области подвели итоги конкурса новогодних игрушек, который провела одна из политически партий. Свои работы представили больше 1,8 тысяч мальчишек и девчонок.

В итоге, победителями стали 326 ребят. Все они отправятся на премьеру спектакля в Брянском театре для детей и юношества.Еще четыре победителя поедут на Патриаршую елку, столько же школьников отправятся на Кремлевскую елку в Москву.

После окончания конкурса все игрушки передадут в детские дома Брянской области. Ими ребята украсят свои елки.

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