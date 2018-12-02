2018-12-02T13:43:13+03:00
Происшествия

Ночью на улице Дуки в Брянске дорогу не поделили два таксиста

О ДТП в районе Кургана Бессмертия рассказали в соцсетях
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, Денис ВафинФото: vk.com, Денис Вафин
Изменить размер текста:

В ночь с 1 на 2 декабря в Брянска разбушевалась непогода. Именно она стала причиной ДТП, которое произошло на улице Дуки. В районе Кургана Бессмертия около полуночи дорогу не поделили два водителя такси.

Видео с места аварии появилось в соцсетях. Судя по кадрам, на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

По факту случившегося полиция проводит проверку, выясняя причину и обстоятельства случившегося.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Почепском районе открыли храм во имя князя Дмитрия Донского
Четыре брянских школьника отправятся на Кремлевскую елку
Брянский тяжеловес Виталий Минаков в феврале сразится с Чейка Конго
Жительница Унечи спасла котенка, которого переехал автомобилист-живодер
Брянцы пожаловались на недостаток офтальмологического оборудования в больницах
Во время взрыва газа в частном доме в Брянской области пострадали двое детей
От продажи торговых мест под киоски бюджет Брянска получил 51 миллион рублей
Брянскому колледжу искусств подарили новый рояль
В Жирятино открыли обновленный дом культуры
В Брянске открыли движение на улице Карачижской
В Брянске на борьбу со снегом вышли больше 30 единиц техники
Главврач брянской горбольницы №1 ответил на обвинения в равнодушии к пьяному посетителю
Работы на проспекте Московском в Брянске завершат до 5 декабря
В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и устрицы сомнительного качества
В Брянске на въезде в Фокинский район произошло крупное ДТП
Учитель физики из Брянска прошла стажировку на Большом адронном коллайдере в Швейцарии
Четверо брянцев получили звание «Народный мастер области»
В Клинцах 39 сирот получили квартиры
В Брянске четверо подростков угнали автомобиль и пытались взломать киоск
С 1 по 3 декабря на дорогах в Брянской области пройдут массовые проверки водителей