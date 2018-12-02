Ночью на улице Дуки в Брянске дорогу не поделили два таксиста

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-02T13:43:13+03:00

О ДТП в районе Кургана Бессмертия рассказали в соцсетях

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В ночь с 1 на 2 декабря в Брянска разбушевалась непогода. Именно она стала причиной ДТП, которое произошло на улице Дуки. В районе Кургана Бессмертия около полуночи дорогу не поделили два водителя такси.

Видео с места аварии появилось в соцсетях. Судя по кадрам, на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

По факту случившегося полиция проводит проверку, выясняя причину и обстоятельства случившегося.

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