2018-12-02T12:45:06+03:00
Спорт

Брянский тяжеловес Виталий Минаков в феврале сразится с Чейка Конго

Победитель поединка станет претендентом на пояс чемпиона Bellator *
Мария Дедкова
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Фото: официальная группа Bellator ММА в соцсетяхФото: официальная группа Bellator ММА в соцсетях
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Брянский тяжеловес выйдет на октагон против Чейка Конго. Бой состоится 16 февраля, сообщают в официальной группе промоутерской компании по смешанным единоборствам. Победитель поединка станет претендентом на пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе. Второй участник противостояния определится после боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

Напомним, что в последний раз под эгидой организации Bellator брянский спортсмен выступал в 2014 году. Тогда его соперником был также Чейк Конго. Победителем и обладателем чемпионского пояса стал Виталий Минаков. В 2016-м бойца лишили титула из-за неактивности. Другие поединки брянец проводил под баннером Fight Nights**. Спустя пять лет тяжеловес возвращается в Bellator.

Bellator* - Беллатор

Fight Nights** - Файт Найтс

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