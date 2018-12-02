Брянский тяжеловес Виталий Минаков в феврале сразится с Чейка Конго

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-02T12:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский тяжеловес выйдет на октагон против Чейка Конго. Бой состоится 16 февраля, сообщают в официальной группе промоутерской компании по смешанным единоборствам. Победитель поединка станет претендентом на пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе. Второй участник противостояния определится после боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

Напомним, что в последний раз под эгидой организации Bellator брянский спортсмен выступал в 2014 году. Тогда его соперником был также Чейк Конго. Победителем и обладателем чемпионского пояса стал Виталий Минаков. В 2016-м бойца лишили титула из-за неактивности. Другие поединки брянец проводил под баннером Fight Nights**. Спустя пять лет тяжеловес возвращается в Bellator.

Bellator* - Беллатор

Fight Nights** - Файт Найтс

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».