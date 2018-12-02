Жительница Унечи спасла котенка, которого переехал автомобилист-живодер
Котенка подобрала прохожая и отвезла к ветеринару.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жительница Унечи спасла котенка, которого чуть не раздавил автомобилист-живодер. Об ужасном случае рассказали брянские волонтеры в соцсетях.
Автомобилист переехал малыша, который пытался согреться под машиной.
- Самое гадкое, что он знал, что под машиной котенок, побегал вокруг и все равно поехал, - пишут возмущенные горожане. - На крики прохожих он остановился, но малыш получил тяжелые травмы.
Дальше, как рассказывают волонтеры, автомобилист выбросил его у дверей торгового центра. Котенка подобрала прохожая и отвезла к ветеринару.
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