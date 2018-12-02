Жительница Унечи спасла котенка, которого переехал автомобилист-живодер

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-02T12:12:54+03:00

Котенка подобрала прохожая и отвезла к ветеринару. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Жительница Унечи спасла котенка, которого чуть не раздавил автомобилист-живодер. Об ужасном случае рассказали брянские волонтеры в соцсетях.

Автомобилист переехал малыша, который пытался согреться под машиной.

- Самое гадкое, что он знал, что под машиной котенок, побегал вокруг и все равно поехал, - пишут возмущенные горожане. - На крики прохожих он остановился, но малыш получил тяжелые травмы.

Дальше, как рассказывают волонтеры, автомобилист выбросил его у дверей торгового центра. Котенка подобрала прохожая и отвезла к ветеринару.

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