Брянцы пожаловались на недостаток офтальмологического оборудования в больницах
Брянцы пожаловались на недостаточную оснащенность больниц офтальмологическим оборудованием. На прием 1 декабря к депутату облдумы Александру Гавричкову обратился горожанин с просьбой обеспечить медучреждения аппаратами, которые позволили бы устанавливать диагнозы более точно, а также лечить тяжелые заболевания.
По словам жителя Брянска, многие офтальмологические процедуры можно провести только в частных клиниках. Депутат посоветовал горожанину получить квоту на лечение. Народный избранник отметил, что в следующем году из бюджета поступят дополнительные средства для увеличения числа специальных офтальмологических инъекций на 40 штук. Это, как сказал депутат, ускорит продвижение в очереди на бесплатное лечение.
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