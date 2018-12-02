2018-12-02T11:18:53+03:00
Общество

Брянцы пожаловались на недостаток офтальмологического оборудования в больницах

По словам депутата Александра Гавричкова, финансирование на проведение специальных процедур в государственных медучреждениях увеличат
Мария Дедкова
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По словам жителя Брянска, многие офтальмологические процедуры можно провести только в частных клиниках.По словам жителя Брянска, многие офтальмологические процедуры можно провести только в частных клиниках.Фото: Алексей ФОКИН
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Брянцы пожаловались на недостаточную оснащенность больниц офтальмологическим оборудованием. На прием 1 декабря к депутату облдумы Александру Гавричкову обратился горожанин с просьбой обеспечить медучреждения аппаратами, которые позволили бы устанавливать диагнозы более точно, а также лечить тяжелые заболевания.

По словам жителя Брянска, многие офтальмологические процедуры можно провести только в частных клиниках. Депутат посоветовал горожанину получить квоту на лечение. Народный избранник отметил, что в следующем году из бюджета поступят дополнительные средства для увеличения числа специальных офтальмологических инъекций на 40 штук. Это, как сказал депутат, ускорит продвижение в очереди на бесплатное лечение.

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