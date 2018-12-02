Во время взрыва газа в частном доме в Брянской области пострадали двое детей
Женщина и двое детей попали в больницу после взрыва газа в частном доме в Брянской области. ЧП произошло днем в субботу, 1 декабря, в городе Трубчевск.
Ожоги различной степени тяжести получили 33-летняя хозяйка дома, годовалый малыш и шестилетний ребенок. Мать с детьми госпитализировали в Трубчевскую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает.
По предварительной версии, в доме после установки нового кухонного гарнитура плиту не подключили к газовой трубе. При попытке ее разжечь произошел хлопок.
- По факту происшествия полиция проводит доследственную проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
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