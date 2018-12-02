От продажи торговых мест под киоски бюджет Брянска получил 51 миллион рублей
Казна Брянска в этом году поплнилась на 51.2 миллиона рублей от продажи торговых мест под киоски. Об этом рассказали в пресс-службе брянской мэрии, после проведения девятого по счету аукциона.
Городские власти предложили предпринимателям 43 торговых места, из них 27 ушли с молотка. На оставшиеся 16 - претендентов не нашлось.
По итогам последнего в этом году аукциона в городской бюджет поступит 16,1 миллиона рублей.
20 из 27 мест приобрели для киосков с печатью. Из них по 14 местам победителем стало ООО «Брянсксоюзпечать», остальные 6 мест для продажи газет и журналов выиграли другие предприниматели.
К слову, следующий аукцион пройдет в январе следующего года.
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