2018-12-02T10:08:50+03:00
Общество

От продажи торговых мест под киоски бюджет Брянска получил 51 миллион рублей

Об этом рассказали в городской администрации после очередного аукциона
Мария Дедкова
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20 из 27 мест приобрели для киосков с печатью.20 из 27 мест приобрели для киосков с печатью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Казна Брянска в этом году поплнилась на 51.2 миллиона рублей от продажи торговых мест под киоски. Об этом рассказали в пресс-службе брянской мэрии, после проведения девятого по счету аукциона.

Городские власти предложили предпринимателям 43 торговых места, из них 27 ушли с молотка. На оставшиеся 16 - претендентов не нашлось.

По итогам последнего в этом году аукциона в городской бюджет поступит 16,1 миллиона рублей.

20 из 27 мест приобрели для киосков с печатью. Из них по 14 местам победителем стало ООО «Брянсксоюзпечать», остальные 6 мест для продажи газет и журналов выиграли другие предприниматели.

К слову, следующий аукцион пройдет в январе следующего года.

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