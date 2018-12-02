От продажи торговых мест под киоски бюджет Брянска получил 51 миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-02T10:08:50+03:00

20 из 27 мест приобрели для киосков с печатью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом рассказали в городской администрации после очередного аукциона

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Казна Брянска в этом году поплнилась на 51.2 миллиона рублей от продажи торговых мест под киоски. Об этом рассказали в пресс-службе брянской мэрии, после проведения девятого по счету аукциона.

Городские власти предложили предпринимателям 43 торговых места, из них 27 ушли с молотка. На оставшиеся 16 - претендентов не нашлось.

По итогам последнего в этом году аукциона в городской бюджет поступит 16,1 миллиона рублей.

20 из 27 мест приобрели для киосков с печатью. Из них по 14 местам победителем стало ООО «Брянсксоюзпечать», остальные 6 мест для продажи газет и журналов выиграли другие предприниматели.

К слову, следующий аукцион пройдет в январе следующего года.

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