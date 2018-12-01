2018-12-01T19:29:17+03:00
Общество

Брянскому колледжу искусств подарили новый рояль

Инструмент купили за счет средств специального фонда президента
Мария Дедкова
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Для брянского колледжа искусств купили новый рояль.Инструмент привезли в субботу, 1 декабря. Об этом рассказал замгубернатора Александр Коробко на своей старничке в "Инстрам".

Деньги на покупку рояля выделили из специального фонда президента РФ.

Инструмент уже распаковали, теперь его настраивают.

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