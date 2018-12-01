Брянскому колледжу искусств подарили новый рояль

СЕГОДНЯ 19:29 2018-12-01T19:29:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Для брянского колледжа искусств купили новый рояль.Инструмент привезли в субботу, 1 декабря. Об этом рассказал замгубернатора Александр Коробко на своей старничке в "Инстрам".

Деньги на покупку рояля выделили из специального фонда президента РФ.

Инструмент уже распаковали, теперь его настраивают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».