Брянскому колледжу искусств подарили новый рояль
Инструмент купили за счет средств специального фонда президента
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Для брянского колледжа искусств купили новый рояль.Инструмент привезли в субботу, 1 декабря. Об этом рассказал замгубернатора Александр Коробко на своей старничке в "Инстрам".
Деньги на покупку рояля выделили из специального фонда президента РФ.
Инструмент уже распаковали, теперь его настраивают.
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