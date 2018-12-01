2018-12-01T17:32:06+03:00
Общество

В Брянске открыли движение на улице Карачижской

На этом участке завершили ремонт коллектора
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске открыли проезд для автомобилей на улице Урицкого и Карачижской. На этом участке завершился ремонт коллектора.

Утром в субботу, 1 декабря, на пересечении улиц Карачижской и Спартаковской доделывали последние штрихи: устанавливали плиту перекрытия на колодце, трамбовали щебень и убирали дорожные знаки.

На улице Спартаковской ремонт еще продолжается.

- Последний участок коллектора оказался одним из самых сложных - старые, прогнившие железобетонные трубы рушатся прямо во время санации, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. -. Во время совещания подрядчик сказал, что работы здесь продлятся до середины декабря.

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