В Брянске открыли движение на улице Карачижской

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-01T17:32:06+03:00

На этом участке завершили ремонт коллектора

Изменить размер текста: A A

В Брянске открыли проезд для автомобилей на улице Урицкого и Карачижской. На этом участке завершился ремонт коллектора.

Утром в субботу, 1 декабря, на пересечении улиц Карачижской и Спартаковской доделывали последние штрихи: устанавливали плиту перекрытия на колодце, трамбовали щебень и убирали дорожные знаки.

На улице Спартаковской ремонт еще продолжается.

- Последний участок коллектора оказался одним из самых сложных - старые, прогнившие железобетонные трубы рушатся прямо во время санации, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. -. Во время совещания подрядчик сказал, что работы здесь продлятся до середины декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».