В Брянске открыли движение на улице Карачижской
В Брянске открыли проезд для автомобилей на улице Урицкого и Карачижской. На этом участке завершился ремонт коллектора.
Утром в субботу, 1 декабря, на пересечении улиц Карачижской и Спартаковской доделывали последние штрихи: устанавливали плиту перекрытия на колодце, трамбовали щебень и убирали дорожные знаки.
На улице Спартаковской ремонт еще продолжается.
- Последний участок коллектора оказался одним из самых сложных - старые, прогнившие железобетонные трубы рушатся прямо во время санации, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. -. Во время совещания подрядчик сказал, что работы здесь продлятся до середины декабря.
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