В Брянске на борьбу со снегом вышли больше 30 единиц техники

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-01T16:48:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Чистить улицы от снега в Брянске будут больше 30 единиц техники и 70 человек.

- Сейчас на улицах работают 25 снегоуборочных машин, 4 трактора и погрузчки, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Дороги посыпают реагентом, который не допустит образования ледяного наката на дороге. После посыпки песко-соляной смеси должно пройти около двух часов, после чего техника может приступать к чистке. Но если снегопад будет интенсивным, то машины начнут работу раньше.

После того, как непогода утихнет, на улицы выйдут около 70 человек, которые будут в ручную расчищать остановки и тротуары. В помощь им будет работать лаповый снегопогрузчик. Снег продолжат убирать ночью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».