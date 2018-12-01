Главврач брянской горбольницы №1 ответил на обвинения в равнодушии к пьяному посетителю

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-01T15:29:17+03:00

По словам медика, подобный контингент не нуждается в медпомощи

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Главный врач городской больницы №1 Константин Воронцов прокомментировал инцидент, который произошел в медучреждении.

Напомним, на днях в соцсетях появилась фотография пьяного мужчины, который лежит на полу в приемном покое. Как рассказал автор снимка, поднимать нетрезвого посетителя медперсонал отказался. Этот случай брянцы стали активно обсуждать. Кто-то вступился за медиков, другие же - обвинили персонал больницы в равнодушии.

Горожанка, ставшая свидетелем происшествия, оставила жалобу на форуме департаменте здравоохранения Брянской области.

На обращение жительницы Брянска ответил главный врач больницы:

- При закрытии вытрезвителей увеличилось количество обратившихся, поступающих в нетрезвом состоянии и лиц без определенного места жительства. Доставляют их бригады скорой помощи и правоохранительные органы, с улиц, подъездов, остановок. Как правило, данный контингент не нуждается в оказании медицинской помощи.

По словам медика, отдельных помещений для пьяных посетителей не предусмотрено. Но на улицу в холод их не выгоняют. Когда посетители трезвееют, об их местонахождении сообщают родственникам. Если он бездомный, его отправляют в центр социальной адаптации в Володарском районе Брянска.

- Данная проблема является не только проблемой первой городской больницы, это проблема всего региона, - заявляет Константин Воронцов. - Необходимо рассмотреть вопрос об организации мест для нахождения данного контингента с функциями вытрезвителя.

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