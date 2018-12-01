В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и устрицы сомнительного качества
На железнодорожных станциях «Брянск-Орловский» и «Суземка» за две недели, с 19 по 30 ноября, изъяли полтонны мяса, колбасы и устриц неизвестного происхождения.
- Продукцию перевозили без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений в сумках пассажиров поездов из Молдавиии и Украины, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Сомнительную по качеству продукцию изъяли и под контролем таможенной службы вернули странам-отправительницам. Владельцев сумок привлекли к административной ответственности.
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