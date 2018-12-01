2018-12-01T14:07:37+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и устрицы сомнительного качества

Всю продукцию вернули странам-отправительницам
Мария Дедкова
Поделиться:
Владельцев сумок привлекли к административной ответственности.Владельцев сумок привлекли к административной ответственности.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На железнодорожных станциях «Брянск-Орловский» и «Суземка» за две недели, с 19 по 30 ноября, изъяли полтонны мяса, колбасы и устриц неизвестного происхождения.

- Продукцию перевозили без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений в сумках пассажиров поездов из Молдавиии и Украины, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Сомнительную по качеству продукцию изъяли и под контролем таможенной службы вернули странам-отправительницам. Владельцев сумок привлекли к административной ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24