В Брянске на въезде в Фокинский район произошло крупное ДТП
На мосту через Десну столкнулись три автомобиля
Фото: vk.com, Владимир Новиков
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В Брянске на въезде в Фокинский район столкнулись три автомобиля. О ДТП на Черном мосту сообщили очевидцы в социальных сетях около полудня в субботу, 1 декабря.
Как пишут в комментариях, серьезные механические повреждения получили две иномарки. К счастью, в автоаварии никто не пострадал.
На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. По фату происшествия полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
Фото: vk.com, Владимир Новиков
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