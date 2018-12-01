В Брянске на въезде в Фокинский район произошло крупное ДТП

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-01T13:36:53+03:00

На мосту через Десну столкнулись три автомобиля

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В Брянске на въезде в Фокинский район столкнулись три автомобиля. О ДТП на Черном мосту сообщили очевидцы в социальных сетях около полудня в субботу, 1 декабря.

Как пишут в комментариях, серьезные механические повреждения получили две иномарки. К счастью, в автоаварии никто не пострадал.

На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. По фату происшествия полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

Фото: vk.com, Владимир Новиков

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