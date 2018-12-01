Работы на проспекте Московском в Брянске завершат до 5 декабря
Здесь осталось обустроить бордюры
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске расширение дороги на проспекте Московском планируют завершить до 5 декабря. Об этом сообщает телеканал "Брянская губерния". В районе остановки «Брянск–II» перенесли остановный комплекс, оборудовали пешеходный переход, установили современный светофор.
По словам рабочих, хдесь осталось наладить освещение и обустроить бордюры. По нормам они должны возвышаться над проезжей частью на 20 сантиметров. Закончить эти работы пообещали уже к концу следующей недели.
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