Работы на проспекте Московском в Брянске завершат до 5 декабря

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-01T14:36:12+03:00

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В Брянске расширение дороги на проспекте Московском планируют завершить до 5 декабря. Об этом сообщает телеканал "Брянская губерния". В районе остановки «Брянск­–II» перенесли остановный комплекс, оборудовали пешеходный переход, установили современный светофор.

По словам рабочих, хдесь осталось наладить освещение и обустроить бордюры. По нормам они должны возвышаться над проезжей частью на 20 сантиметров. Закончить эти работы пообещали уже к концу следующей недели.

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