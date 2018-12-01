2018-12-01T14:36:12+03:00
Общество

Работы на проспекте Московском в Брянске завершат до 5 декабря

Здесь осталось обустроить бордюры
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске расширение дороги на проспекте Московском планируют завершить до 5 декабря. Об этом сообщает телеканал "Брянская губерния". В районе остановки «Брянск­–II» перенесли остановный комплекс, оборудовали пешеходный переход, установили современный светофор.

По словам рабочих, хдесь осталось наладить освещение и обустроить бордюры. По нормам они должны возвышаться над проезжей частью на 20 сантиметров. Закончить эти работы пообещали уже к концу следующей недели.

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