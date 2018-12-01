В Жирятино открыли обновленный дом культуры

СЕГОДНЯ 18:51 2018-12-01T18:51:30+03:00

На ремонт здесь потратили больше одного миллиона рублей

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В брянском селе Жирятино открыли обновленный дом культуры. На ремонт в здании потратили 1,1 миллиона рублей, рассказали в департаменте внутренней политики Брянской области.

На эти деньги удалось обновить фасад, заменить кресла в концертном зале, обновить проводку, отпление, окна и двери, а также покрасить стены и потолки.

В день открытия работники дома культуры встретили первых гостей хлебом-солью. Местный ансамбль «Селяночка» выступил с концертом.

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