Учитель физики из Брянска прошла стажировку на Большом адронном коллайдере в Швейцарии

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-01T11:55:53+03:00

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Учитель физики из Брянска Яна Полесская побывала на стажировке в Женеве, во время которой она изучила работу Большого адронного коллайдера. Для того, чтобы попасть на самый большой в мире ускоритель частиц, наша землячка прошла конкурсный отбор в одиннадцатую научную Школу для учителей физики, пишут на сайте брянского лицея №1.

Вместе с педагогом из Брянска в Женеве побывали еще 23 физика из Беларуси, Украины и России. Участники школы прослушали лекции, посвященные работе БАКа, встретились с учеными-физиками, провели лабораторные работы.

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