Четверо брянцев получили звание «Народный мастер области»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-12-01T11:20:22+03:00

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30 ноября четверо брянцев получили свидетельства о присвоении звания «Народный мастер области». Ими стали Екатерина Гридина и Андрей Зель,занимающиеся росписью по дереву, Анатолий Кропотин и Николай Яшутин, работающие с керамикой.

Как рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области, народных мастеров у нас в регионе теперь 34. Они работают в разных направлениях: народная кукла, керамика, лозоплетение, вышивка, кружевоплетение, художественное стекло, лоскутное шитье, работы из бересты, роспись по дереву, резьба по дереву и так далее.

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