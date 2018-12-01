В Клинцах 39 сирот получили квартиры

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-01T10:28:26+03:00

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30 ноября в Клинцах ключи от новых квартир получили 39 детей-сирот. Их ребятам вручили в торжественнной обстановке областные и районные власти.

В своих выступлениях чиновники отметили, что за последние пять лет на покупку жилья для брянских детей, оставшихся без родителей, потратили 1,3 миллиарда рублей. Новоселами стали 1 484 мальчишки и девчонки.

В следующем году на жилье для сирот из областного бюджета планируют выделить 398 рублей, что позволит решить квартирный вопрос для 400 человек.

В 2019-м новоселами в Клинцах станут еще 60 ребят. На покупку квартир для города выделят 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

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