2018-12-01T09:59:53+03:00
Общество

В Брянске четверо подростков угнали автомобиль и пытались взломать киоск

За это юношам грозит до пяти лет колонии
Мария Дедкова
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На горожан завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Кража».На горожан завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Кража».Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске по подозрению в краже задержали четырех подростков.

На днях во время патрулирования полицейские обратили внимание на молодых людей, которые пытались взломать киоск с питьевой водой. Увидев стражей порядка, подростки попытались убежать. Но не удалось - троих задержали сразу, четвертого - на следующий день.

Как оказалось, это было их не первое правонарушение за ночь. Перед этим два уже судимых 17-летних брянца и их 16-летние приятели взломали ВАЗ-2106. Забравшись в машину, ребята проехали несколько метров и вспомнили, что не умеют водить и бросили авто.

На горожан, как рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области, завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Кража». Теперь юным брянцам грозит до пяти лет колонии.

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