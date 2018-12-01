С 1 по 3 декабря на дорогах в Брянской области пройдут массовые проверки водителей
В Брянской области пройдут массовые проверки водителей. 1 декабря полицейские будут дежурить в Навле и на 114-м километре автодороги «Орел-Смоленск» в Брянском районе. Цель проверок – выявить автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения.
2 декабря патрульные машины будут стоять на 10-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков». Сотрудники Госавтоинспекции проследят, как соблюдают ПДД водители автобусов.
3 декабря массовые проверки пройдут в Унечском районе. Здесь будут ловить пьяных автомобилистов.
В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники движения равны в правах и обязанностях. Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД. Если вы заметили нарушителя или пьяного автомобилиста, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону дежурной части.
Телефон дежурной части:74-36-84
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