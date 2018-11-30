Брянец расплатился в магазине фальшивой купюрой

СЕГОДНЯ 21:04 2018-11-30T21:04:48+03:00

За попытку избавиться от липовой банкноты на парня завели уголовное дело

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До восьми лет колонии грозит 20-летнему брянцу. Молодого человека обвиняют изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег. Парня задержали полицейские. А попался он при оплате покупки в одном из магазинов в Советском районе Брянска.

- Продавец засомневалась в подлинности тысячерублевой купюры, которой с ней расплатился последний покупатель, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Обратилась за помощью в банк. Там ей подтвердили, что банкнота фальшивая. После этого горожанка сообщила о происшествии полицейским и подробно описала злоумышленника.

Вскоре оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску задержали молодого человека и завели на него уголовное дело.

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