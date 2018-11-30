2018-11-30T21:04:48+03:00
Происшествия

Брянец расплатился в магазине фальшивой купюрой

За попытку избавиться от липовой банкноты на парня завели уголовное дело
Елена РАКОВА
Поделиться:
Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску задержали молодого человека.Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску задержали молодого человека.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

До восьми лет колонии грозит 20-летнему брянцу. Молодого человека обвиняют изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег. Парня задержали полицейские. А попался он при оплате покупки в одном из магазинов в Советском районе Брянска.

- Продавец засомневалась в подлинности тысячерублевой купюры, которой с ней расплатился последний покупатель, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Обратилась за помощью в банк. Там ей подтвердили, что банкнота фальшивая. После этого горожанка сообщила о происшествии полицейским и подробно описала злоумышленника.

Вскоре оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску задержали молодого человека и завели на него уголовное дело.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске бдительная местная жительница помогла задержать наркоторговца
Заслуженными изобретателями Брянской области стали Николай Брюхно и Владимир Воробьев
В Брянской области в развитие железнодорожной инфраструктуры вложили 3,8 миллиарда рублей
С 3 декабря в микрорайон Деснаград будет ходить рейсовый автобус
В Брянске начали строить детский сад на улице Романа Брянского и школу на старом аэропорту
В Брянске создали попечительский совет "Юнармии"
Жителям Сельцо неверно начислили плату за отопление
В Брянской области отремонтировали федеральную трассу до Белоруссии
В брянском заповеднике вновь заметили медведя-блондина Арсения
В Брянской области двое иностранцев получили по семь месяцев колонии за незаконное пересечение границы
Заведующая брянской аптеки похитила миллиона рублей, чтобы выплатить ипотеку
На БМЗ людям труда посвятили фотоконкурс
Брянским чиновникам-аграриям подняли премии
В Дятькове на улице Ленина установили светодиодные фонари
Двух брянских бизнесменов оштрафовали за торговлю опасным мясом
В Брянске водитель маршрутного такси сбил пешехода-нарушителя
В Брянской области собрали базу данных репрессированных священников и прихожан
Подробности аварии с «Рено» у диагностического центра в Брянске: пострадали двое
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Калинина