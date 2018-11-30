С 9 декабря жители Навли, Брасова и Комаричей смогут без пересадок ездить на поезде в Москву

30 Нояб. 22:02 2018-11-30T22:02:48+03:00

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С 9 декабря жители Навли, Брасова и Комаричей смогут без пересадок в Брянске ездить на поезде в Москву и обратно. Об этом представители ОАО "РЖД" рассказали на заседании в областной Думе.

РЖД запускает новый пассажирский двухгруппный поезд Москва - Новозыбков с группой беспересадочных вагонов Москва - Льгов. Эта группа проследует с остановками на станциях Навля, Брасово, Комаричи.

А значит из этих поселков до Москвы можно будет добраться без пересадки в Брянске.

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