С 9 декабря жители Навли, Брасова и Комаричей смогут без пересадок ездить на поезде в Москву
Железнодорожники запускают новый пассажирский поезд
В Брянскую область ии столицы запускают новый пассажирский поезд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 9 декабря жители Навли, Брасова и Комаричей смогут без пересадок в Брянске ездить на поезде в Москву и обратно. Об этом представители ОАО "РЖД" рассказали на заседании в областной Думе.
РЖД запускает новый пассажирский двухгруппный поезд Москва - Новозыбков с группой беспересадочных вагонов Москва - Льгов. Эта группа проследует с остановками на станциях Навля, Брасово, Комаричи.
А значит из этих поселков до Москвы можно будет добраться без пересадки в Брянске.
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