В Брянской области в развитие железнодорожной инфраструктуры вложили 3,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-30T18:00:01+03:00

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В развитие железнодорожной инфраструктуры Брянской области в этом году вложили 3,8 миллиарда рублей. Об этих инвестициях РЖД рассказали на сессии Брянской областной Думы.

Состояние железнодорожной дороги линии Москва-Брянск позволяет организовать движение пассажирских поездов со скоростью свыше 150 километров в час. Открытие и реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры региона продолжится.

Взаимоотношения железной дороги и органов власти Брянской области складываются в духе партнерского сотрудничества и взаимопомощи. Один из примеров - организация скоростного сообщения Брянск-Москва. Увеличивается количество поездов на данном участке, так как они востребованы пассажирами.

Кроме того, с 9 декабря 2018 года назначается пассажирский двухгруппный поезд Москва - Новозыбков с группой беспересадочных вагонов Москва - Льгов, которая проследует с остановками на станциях Навля, Брасово, Комаричи. А значит из этих населенных пунктов до Москвы можно будет добраться без пересадки в Брянске.

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