Заслуженными изобретателями Брянской области стали Николай Брюхно и Владимир Воробьев

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-30T18:32:29+03:00

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В пятницу, 30 ноября, на сессии Брянской областной Думы депутаты присвоили почетное звание «Заслуженный изобретатель Брянской области» Николаю Брюхно и Владимиру Воробьеву.

Николай Брюхно разработал и внедрил несколько технологий, позволяющих провести полноценное импортозамещение по одному из видов электронных приборов. Которые применяют в разработке силовой электроники и специальной техники.

Николай Воробьев работает доцентом кафедры «Подвижной состав железных дорог» Брянского государственного технического университета.

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