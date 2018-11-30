2018-11-30T18:32:29+03:00
Общество

Заслуженными изобретателями Брянской области стали Николай Брюхно и Владимир Воробьев

Звание нашим землякам присвоили депутаты регионального парламента
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 ноября, на сессии Брянской областной Думы депутаты присвоили почетное звание «Заслуженный изобретатель Брянской области» Николаю Брюхно и Владимиру Воробьеву.

Николай Брюхно разработал и внедрил несколько технологий, позволяющих провести полноценное импортозамещение по одному из видов электронных приборов. Которые применяют в разработке силовой электроники и специальной техники.

Николай Воробьев работает доцентом кафедры «Подвижной состав железных дорог» Брянского государственного технического университета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске бдительная местная жительница помогла задержать наркоторговца
Брянец расплатился в магазине фальшивой купюрой
В Брянской области в развитие железнодорожной инфраструктуры вложили 3,8 миллиарда рублей
С 3 декабря в микрорайон Деснаград будет ходить рейсовый автобус
В Брянске начали строить детский сад на улице Романа Брянского и школу на старом аэропорту
В Брянске создали попечительский совет "Юнармии"
Жителям Сельцо неверно начислили плату за отопление
В Брянской области отремонтировали федеральную трассу до Белоруссии
В брянском заповеднике вновь заметили медведя-блондина Арсения
В Брянской области двое иностранцев получили по семь месяцев колонии за незаконное пересечение границы
Заведующая брянской аптеки похитила миллиона рублей, чтобы выплатить ипотеку
На БМЗ людям труда посвятили фотоконкурс
Брянским чиновникам-аграриям подняли премии
В Дятькове на улице Ленина установили светодиодные фонари
Двух брянских бизнесменов оштрафовали за торговлю опасным мясом
В Брянске водитель маршрутного такси сбил пешехода-нарушителя
В Брянской области собрали базу данных репрессированных священников и прихожан
Подробности аварии с «Рено» у диагностического центра в Брянске: пострадали двое
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Калинина