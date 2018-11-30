Заслуженными изобретателями Брянской области стали Николай Брюхно и Владимир Воробьев
Звание нашим землякам присвоили депутаты регионального парламента
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В пятницу, 30 ноября, на сессии Брянской областной Думы депутаты присвоили почетное звание «Заслуженный изобретатель Брянской области» Николаю Брюхно и Владимиру Воробьеву.
Николай Брюхно разработал и внедрил несколько технологий, позволяющих провести полноценное импортозамещение по одному из видов электронных приборов. Которые применяют в разработке силовой электроники и специальной техники.
Николай Воробьев работает доцентом кафедры «Подвижной состав железных дорог» Брянского государственного технического университета.
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