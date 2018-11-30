С 3 декабря в микрорайон Деснаград будет ходить рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-30T17:41:37+03:00

Он также заедет на улицу Флотскую

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С понедельника, 3 декабря, в Брянске запустят автобус специального рейса по маршруту №19.

- Основные рейсы автобус по-прежнему будет выполнять от поселка Бордовичи до гипермаркета "2 х 2", - уточняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - А специализированные начнут курсировать по маршруту "Поселок Бордовичи - микрорайон «Деснаград» - улица Флотская".

Время отправления от конечного остановочного пункта «Микрорайон «Деснаград»: 7.45, 9.15, 10.45, 12.10 (идет до Дружбы), 15.10, 16.40, 18.10.

Время отправления от конечного остановочного пункта «Пос. Бордовичи»: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.55, 17.28.

Как говорят в мэрии, если этот рейс будет пользоваться популярностью, его расписание будут корректировать.

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