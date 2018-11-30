В Брянске появилась арка желаний

30 Нояб. 22:37 2018-11-30T22:37:33+03:00

Праздничная фото-зона на площади Ленина уже заработала. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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До Нового года остался месяц. Брянск начали украшать к празднику. 30 ноября специалисты дорожного управления установили на площади Ленина новую фотозону. Здесь появилась новогодняя арка желаний. А рядом с ней - фигурки оленя и снеговика из дерева.

Также сегодня ночью дорожники украсили гирляндой черный мост. Как говорят в мэрии, работы закончили к четырем часам утра, чтобы не мешать движению транспорта.

На площади у цирка установили светящуюся инсталляцию со снеговиком. Там же развесили гирлянды.

А на въезде в Володарский район наконец-то "засветились" объемные буквы «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН». Кстати, именно 30 ноября, Володарка отмечает 150-летие со дня образования.

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