В Брянске появилась арка желаний
До Нового года остался месяц. Брянск начали украшать к празднику. 30 ноября специалисты дорожного управления установили на площади Ленина новую фотозону. Здесь появилась новогодняя арка желаний. А рядом с ней - фигурки оленя и снеговика из дерева.
Также сегодня ночью дорожники украсили гирляндой черный мост. Как говорят в мэрии, работы закончили к четырем часам утра, чтобы не мешать движению транспорта.
На площади у цирка установили светящуюся инсталляцию со снеговиком. Там же развесили гирлянды.
А на въезде в Володарский район наконец-то "засветились" объемные буквы «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН». Кстати, именно 30 ноября, Володарка отмечает 150-летие со дня образования.
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