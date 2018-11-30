В Брянске начали строить детский сад на улице Романа Брянского и школу на старом аэропорту
Подрядчики занялись строительством детского сада на улице Романа Брянского. За два дня, которые прошли с момента заключение контракта, к объекту лишь успели проложить дорогу для техники. Она проходит в стороне от жилых домов.
Как говорят в мэрии, также расчистили участок под строительство, его выравнивают. В понедельник, 3 декабря, на площадку должны привезти стройматериалы.
В новый детский сад на улице Романа Брянского смогут ходить 200 малышей. Ясельная группа рассчитана на 120 детей.
Его строительство обойдется бюджету в 130 миллионов рублей. Сдать детский сад должны к концу следующего года, к декабрю 2019-го.
На месте будущей школы на территории старого аэропорта тоже готовят стройплощадку и завозят материалы. Стоимость строительно-монтажных работ по контракту составляет более 685 миллионов рублей. Срок выполнения работ - июнь 2020 года.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».