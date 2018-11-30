2018-11-30T17:20:17+03:00
Общество

В Брянске начали строить детский сад на улице Романа Брянского и школу на старом аэропорту

Сдать их должны в 2019-м и 2020-м годах
Елена РАКОВА
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На месте будущих школы и детского сада разравнивают стройплощадки.На месте будущих школы и детского сада разравнивают стройплощадки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Подрядчики занялись строительством детского сада на улице Романа Брянского. За два дня, которые прошли с момента заключение контракта, к объекту лишь успели проложить дорогу для техники. Она проходит в стороне от жилых домов.

Как говорят в мэрии, также расчистили участок под строительство, его выравнивают. В понедельник, 3 декабря, на площадку должны привезти стройматериалы.

В новый детский сад на улице Романа Брянского смогут ходить 200 малышей. Ясельная группа рассчитана на 120 детей.

Его строительство обойдется бюджету в 130 миллионов рублей. Сдать детский сад должны к концу следующего года, к декабрю 2019-го.

На месте будущей школы на территории старого аэропорта тоже готовят стройплощадку и завозят материалы. Стоимость строительно-монтажных работ по контракту составляет более 685 миллионов рублей. Срок выполнения работ - июнь 2020 года.

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