В Брянске создали попечительский совет "Юнармии"

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-30T16:58:49+03:00

Его председателем стал спикер облдумы Владимир Попков

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В Брянске создали попечительский совет юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

На заседании избрали председателя попечительского совета регионального отделения «Юнармии». Как сообщают в пресс-службе областного правительства, им стал председатель Брянской областной Думы Владимир Попков. Его заместителем избрали заместителя губернатора Александра Коробко.

30 ноября участники заседания избрали состав совета, утвердили план его работы и порядок оказания спонсорской помощи.

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