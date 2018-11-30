В Брянске создали попечительский совет "Юнармии"
Его председателем стал спикер облдумы Владимир Попков
Фото: правительство Брянской области.
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В Брянске создали попечительский совет юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
На заседании избрали председателя попечительского совета регионального отделения «Юнармии». Как сообщают в пресс-службе областного правительства, им стал председатель Брянской областной Думы Владимир Попков. Его заместителем избрали заместителя губернатора Александра Коробко.
30 ноября участники заседания избрали состав совета, утвердили план его работы и порядок оказания спонсорской помощи.
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