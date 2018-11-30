2018-11-30T16:18:04+03:00
Недвижимость

Жителям Сельцо неверно начислили плату за отопление

В ситуации разбиралась прокуратура
Елена РАКОВА
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Сельцовский городской суд как раз рассматривает эти иски.Сельцовский городской суд как раз рассматривает эти иски.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жителям Сельцо управляющая компания неверно начислила плату за отопление. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры после проверки. Ревизию устроили после обращения к правоохранителям жильцов многоквартирного дома №8 по улице Горького.

Как выяснили сотрудники прокуратуры во время проверки, управляющая компания ООО «Брянская коммунальная служба» нарушила права граждан.

- Сотрудники УК не корректировали плату за отопление весь прошлый год, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Об этом жители дома узнали, когда получили квитанции в первом квартале 2018 года. Оказывается, при проведении расчетов компания руководствовалась утратившими силу с 2016 года Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

В сентябре прокуратура потребовала от управляющей компании устранить нарушения. Но перерасчета фирма так и не сделала. Поэтому прокуратура подали 24 иска в суд, с требованием обязать УК откорректировать цифры в цифры в квитанциях каждому жильцу.

Сельцовский городской суд как раз рассматривает эти иски.

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