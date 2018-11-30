В Брянской области отремонтировали федеральную трассу до Белоруссии
В Стародубском и Клинцовском районах отремонтировали федеральную трассу А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией. Работы проходили на участке с 150-го по 174-й километр. Здесь заменили асфальт, обновили перекрестки и примыкания к трассе, а также укрепили обочину, отремонтировали систему водоотвода и водопропускные трубы.
Асфальт обновили на четырех мостах через речки Романа, Лутенок, Мерятинка и Туросна. В порядок привели площадку отдыха для водителей на 151-м километре автодороги.
Для жителей ближайших сел и деревень обновили площадки для посадки в общественный транспорт, возле остановок появились тротуары. Пешеходные переходы оборудовали освещением.
Кроме этого участка отремонтировали мост через реку Речица на 77-м км, путепровод через железнодорожные пути на 133-м км, осветили четыре транспортные развязки и участок трассы в населенном пункте Мамай.
Сейчас, говорят в Росавтодоре, 87 процентов федеральной трассы или 221 километр соответствует нормативным показателям.
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