В Брянской области отремонтировали федеральную трассу до Белоруссии

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-30T16:04:16+03:00

Работы проводили на участке с 150-го по 174-й километр

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В Стародубском и Клинцовском районах отремонтировали федеральную трассу А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией. Работы проходили на участке с 150-го по 174-й километр. Здесь заменили асфальт, обновили перекрестки и примыкания к трассе, а также укрепили обочину, отремонтировали систему водоотвода и водопропускные трубы.

Асфальт обновили на четырех мостах через речки Романа, Лутенок, Мерятинка и Туросна. В порядок привели площадку отдыха для водителей на 151-м километре автодороги.

Для жителей ближайших сел и деревень обновили площадки для посадки в общественный транспорт, возле остановок появились тротуары. Пешеходные переходы оборудовали освещением.

Кроме этого участка отремонтировали мост через реку Речица на 77-м км, путепровод через железнодорожные пути на 133-м км, осветили четыре транспортные развязки и участок трассы в населенном пункте Мамай.

Сейчас, говорят в Росавтодоре, 87 процентов федеральной трассы или 221 километр соответствует нормативным показателям.

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