В брянском заповеднике вновь заметили медведя-блондина Арсения
В заповеднике «Брянский лес» вновь заметили бурого медведя Арсения с соломенным цветом шерсти. Зверь не попадался в камеры фотоловушек около двух лет. На последних снимках цвет шерсти не такой светлый, как раньше. Медведь осенью перелинял, говорят сотрудники заповедника. Да к тому же купался в луже перед тем, как попасть на камеру.
Судя по размеру медведя-исполина, Арсению уже около 20 лет. До того, как в заповеднике установили фотоловушки, с медведем-блондином встречались трижды. За последние четыре года сотрудники заповедника находили на снимках его потомство - медвежат такого же соломенного цвета.
Впервые Арсений попал в фотоловушки весной 2015 года. Имя для него выбрали в конкурсе в соцсетях.
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