В Брянске бдительная местная жительница помогла задержать наркоторговца

30 Нояб. 21:28 2018-11-30T21:28:51+03:00

За незаконный сбыт наркотических веществ злоумышленнику грозит от 10 до 20 лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянске местная жительница помогла задержать наркоторговца. Женщина увидела, как подозрительный мужчина что-то прячет возле лавки, а потом фотографирует. Она пошла в полицию. Оперативники организовали слежку. Оказалось, что брянец делал закладки с наркотиками.

- Подозреваемого задержали при получении очередной крупной партии наркотиков, расфасованной на разовые дозы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Наркотики распространял 32-летний уроженец Унечи. Он признался, что предложение заработать «легкие деньги» получил в мессенджере в сети от анонимного пользователя. Там же ему писали инструкции, а мужчина отчитывался о своей работе.

Наркоторговца арестовали. Сейчас ему предъявили обвинение. За незаконный сбыт наркотических веществ злоумышленнику грозит от 10 до 20 лет колонии. Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в суде.

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